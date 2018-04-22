Фото: "АСТ-54"
Жителей Новосибирска экстренно эвакуировали из гипермаркета "Лента", который находится в Дзержинском районе города. Инцидент произошел около 14:00 в субботу, 21 апреля, пишет "НДН.Инфо".
Отмечается, что с места ЧП поступила информация, сработала пожарная тревога. После этого посетителей попросили покинуть магазин. Согласно утверждениям очевидцев, эвакуация была не связана с противопожарными учениями.
"В 40-й кабинке для вещей мы с девушкой увидели странный предмет — банку консервированного горошка Bonduelle, обернутую полиэтиленовым пакетом и скотчем", — цитирует издание слова одного из свидетелей происшествия. Мужчина сообщил о находке на ресепшн, после чего девушка связалась с охраной, а позднее в гипермаркете зазвучала пожарная сигнализация. Кабинки были опечатаны, добавил очевидец.
Подчеркивается, что на место прибыли полицейские, которые после осмотра консервы выяснили, что они не представляют угрозы.
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