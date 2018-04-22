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Полицейские задержали в Шелаболихинском районе 24-летнего молодого человека, подозреваемого в краже 35 тысяч рублей из дома пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отмечается, что ранее в полицию с заявлением о краже обратилась 78-летняя жительница села Чайкино.
По предварительным данным, пока женщина находилась в больнице, молодой человек взломал замок входной двери, проник в ее жилище и похитил 35 тысяч рублей. Подчеркивается, что злоумышленник похитил не все сбережения, а лишь их часть. По словам подозреваемого, он потратил средства на личные нужды.
По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, стражи порядка возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
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Наличные нужды
Порядочным оказался, оставил половину