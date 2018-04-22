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72-летняя жительница города Барнаула, чтобы получить кредит в сумме 100 тысяч рублей, позвонила неизвестным, которые по смс-сообщению предложили свои услуги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Женщине ответил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что кредит ей одобрен. Для его получения необходимо перечислить денежные средства за активацию карты и первоначальный взнос в размере около 3000 рублей. Через некоторое время потерпевшей поступил звонок от якобы финансовой службы банка, где женщина попросила произвести оплату за страховку в размере около 4600 рублей. Также ей позвонил курьер, который потребовал внести денежную сумму в размере около 3700 рублей за доставку карты домой. Пожилая женщина выполнила все условия злоумышленников, несмотря на то, что знала о подобных схемах обмана.
После перевода денег кредит она так и не получила. За помощью женщина обратилась к сотрудникам полиции.
В настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку, после завершения которой будут установлены все обстоятельства, а также принято процессуальное решение.
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