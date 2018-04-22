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Активы Виктора Вексельберга стоимостью $1,5–2 млрд были заморожены в результате действия санкций США в отношении бизнесмена и его группы "Ренова", пишет "Коммерсант" со ссылкой на Reuters и его два источника.
В результате санкций были заблокированы долларовые счета компаний, контролируемых "Реновой".
"Европейские и, в частности, швейцарские банки проявляют избыточную осторожность, которая даже не предусмотрена санкционными требованиями. Вторичные санкции, по сути, носят наднациональный характер, находя свое применение даже в тех странах, которые не собираются копировать американские санкции или даже с ними не согласны",— заявил источник.
"Ренова" от комментариев отказалась.
Напомним, США расширили санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний в начале апреля.
Комментарии
А что же он падлюка в сбербанке бабло не хранил?
А тогда бы подозрительным считалось снять книжки свыше 100.000 руб. или перевести через карту свыше 10.000 руб.
Ну всё граждане РФ готовьтесь возместить эти 2000000000 $ господину Вексельбергу из своего кармана.