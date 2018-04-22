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Около 600 деревьев повалил ураганный ветер в Москве во время бури 21 апреля. Свыше 90 машин получили повреждения, пишет Life со ссылкой на МЧС России.
В ведомстве уточнили, что в столице были повреждены кровли свыше 30 жилых домов и административных зданий, произошли падения более 580 деревьев, трех рекламных щитов, получили повреждения 92 машины.
В Новой Москве произошло кратковременное нарушение энергоснабжения 60 жилых домов. Его восстановили в течение часа.
Напомним, от урагана в столице РФ пострадали 17 человек, также погибла девочка-подросток — ветер уронил на нее мусорный бак.
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