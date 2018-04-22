Фото: hdwp.ru
Дождь и нулевая температура придут в Алтайский край в понедельник, 23 апреля. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
Так, на протяжении всех суток в отдельных районах пройдут дожди, ночью температура составит от 7 до 12 градусов тепла, в предгорьях 0...+5 градусов. Днем возможна гроза, воздух прогреется до +18...+23, в северных районах — до +13...+18 градусов.
В Барнауле дождь пройдет в конце ночи и возможен временами в течение дня. В темное время суток столбик термометра опустится до +8...+10, в светлое время воздух прогреется до +16...+18 градусов.
Ветер в этот день будет дуть восточный ветер с переходом на южный, ночью от 6 до 11 метров в секунду, днем — от 10 до 15 метров. В регионе местами возможны порывы ночью до 16, днем — до 15-20 метров в секунду.
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