Фото: youtube.com
Кусок неизвестного летающего объекта свалился с неба на дорогу перед машиной. Запись с регистратора опубликована на видеохостинге YouTube, пишет Life.
Уточняется, что инцидент произошел 18 апреля в провинции Патхумтхани.
Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. Водитель смог затормозить, вышел из машины и предупредил остальных участников движения об инциденте на дороге.
Данных о том, что конкретно упало, нет. Предположительно, это была крышка от взорвавшегося рядом резервуара с цементом.
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