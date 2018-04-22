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Пограничники задержали в Одесской области гражданина РФ, который разыскивался по линии Интерпола. Об этом пишет RT со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Уточняется, что находившийся в международном розыске россиянин был обнаружен и задержан в пункте пропуска "Платоново".
Издание отмечает, что мужчины разыскивали в РФ для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий.
В ведомстве отметили, что о произошедшем проинформировали дежурного Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанного передали полицейским.
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