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Городское кладбище загорелось в Рубцовске

, ИА "Амител"
Пожарные прибыли для борьбы с огнем

Фото: vk.com/rubcovsk_incident

Неизвестные устроили пожар на городском кладбище в Рубцовске в воскресенье, 22 апреля. Об этом сообщается в сообществе "Инцидент Рубцовск" во "ВКонтакте".

Отметим, что запись о пожаре была опубликована днем, около 15:40. 

В комментариях пользователи отметили, что пожар разгорелся из-за того, что кто-то из посетителей кладбища решил поджечь мусор, несмотря на ветреную погоду. 

Сообщается, что на место ЧП прибыли пожарные, которые начали тушить возгорание. 

Официальных данных о масштабах пожара на данный момент нет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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