Фото: Артем Большаков / biwork.ru
Единственный в РФ памятник царской семьи в полный рост установили в бийском Александровском парке, пишет портал "Бийский рабочий".
Скульптурный ансамбль называется "Царская семья", его разработал и создал скульптор Сергей Исаков. Композицию установили 20 апреля.
Издание отмечает, что скульптор изобразил в полный рост всех членов царской семьи, погибших как в годы революции, так и от рук террористов.
"Я счастлив участвовать в этом проекте. Таких памятников в России нет. Есть одна скульптурная композиция в одном городе, но на небольших размеров", — заявил Исаков.
Портал отмечает, что официальное открытие композиции запланировано на июнь текущего года. Тем не менее, бийчане уже могут лицезреть скульптуры и фотографировать их.
Комментарии
РФ деградирует все сильнее, скоро сословия узаконят.