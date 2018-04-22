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Глава украинского государства Пётр Порошенко привел неверные цифры, говоря о ценности украинского паспорта. Об этом пишет Life, ссылаясь на Twitter-аккаунт президента.
В сообщении Порошенко отметил, что благодаря безвизу со странами Евросоюза Украина поднялась в рейтинга гражданств мира "сразу на 20 позиций".
При этом в данный момент в Henley & Partners страна находится на 80-й строчке. В минувшем году она располагалась на 99-м месте. Таким образом, ценность гражданства выросла не на 20, а на 19 позиций, пишет агентство.
Life напоминает, что безвизовый режим со странами ЕС действует на Украине с 11 июня прошлого года. РФ находится на 63-й строчке рейтинга. А возглавляет перечень Франция.
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