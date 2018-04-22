Фото: vm.ru
Народную артистку РСФСР Нину Дорошину похоронят на Пятницком кладбище в Москве во вторник, 24 апреля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на театр "Современник", где работала актриса.
Напомним, Дорошина скончалась на 84-м году жизни накануне, 21 апреля, после тяжелой продолжительной болезни.
По словам представителя театра, прощание с актрисой пройдет 24 апреля на Другой сцене театра "Современник" на Чистопрудном бульваре.
Панихида начнется в 11:00, в 14:00 пройдет отпевание в храме Троицы Живоначальной на Пятницком кладбище. Дорошину похоронят рядом с родными.
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