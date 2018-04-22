Воскресенье, 22 Апрель, 23:00

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 61,32
€ 75,65
514448
14°
Обь
455см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Макрон назвал Путина "сильным и умным" лидером

, ИА "Амител"
При этом он считает, что Москва вмешивается в дела других государств

Фото: news-front.info

Французский лидер Эммануэль Макрон считает, что его российский коллега Владимир Путин является сильным лидером, который хочет сделать Россию великой страной. Об этом пишет Life, ссылаясь на интервью главы Франции каналу Fox News.

"Он сильный и умный, но не будьте наивными", — цитирует агентство его слова.

Макрон выступил с утверждением, что, несмотря на заявления Москвы о невмешательстве в дела других государств, руководство страны настроено "на вмешательство в западные демократии".

"Я думаю, что он очень сильный человек, он сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой", — добавил Макрон.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
22:12
Макрон назвал Путина "сильным и умным" лидером 0
21:14
Актриса Нина Дорошина будет похоронена на Пятницком кладбище 0
20:14
СМИ: Порошенко запутался в цифрах, нахваливая паспорт Украины 0
19:39
Единственный в РФ памятник царской семье появился в Бийске 2
19:13
Пограничники Украины задержали находящегося в розыске россиянина 0
18:34
Городское кладбище загорелось в Рубцовске 0
18:07
СМИ опубликовали видео падения "НЛО" на дорогу в Таиланде 0
17:34
Житель Новосибирска скончался после падения из окна 23 этажа 0
17:08
Гроза и нулевая температура ждет жителей Алтайского края 23 апреля 0
16:39
Прогулку единственного гигантского муравьеда в РФ сняли на видео 0
16:12
Лондон подозревает в покушении на Скрипалей "экс-агента ФСБ" 1
15:53
90 машин разбито, 600 деревьев упало: МЧС подсчитало итоги урагана в Москве 0
15:24
СМИ сообщили о заморозке 1,5-2 млрд долларов активов Вексельберга 9
14:37
Мошенники обокрали барнаульскую пенсионерку, пытавшуюся взять кредит 2
14:13
Меню первого обеда на "Титанике" продали за 140 тысяч долларов 0
13:34
Житель Алтайского края обокрал лежавшую в больнице пенсионерку 4
13:13
Новосибирцев эвакуировали из "Ленты" из-за подозрительной банки с горошком 0
12:42
Пьяный эстонец избил в Литве украинца из-за спора о России 6
12:12
76 машин мусора вывезли на полигон дорожники Барнаула во время субботника 9
11:34
Барнаульцы пожаловались на мертвую рыбу в парке "Изумрудный" 11
11:12
СМИ: советники Трампа считают отказ КНДР от ракетных испытаний "ловушкой" 0
10:32
Госдеп призвал Украину поднять цены на газ 2
10:12
Скончался актер, снимавшийся в "Гарри Поттере" и "Остине Пауэрсе" 2
09:34
США ввели в строй корабль, на котором установят лазерную пушку 0
09:03
Собянин сообщил о гибели ребенка в результате урагана в Москве 0
08:36
В Японии скончался самый старый человек на Земле 0
08:26
Россия выберет место посадки первой за многие десятилетия миссии на Марс 7
08:04
Чудовищная мощь: завораживающие снимки ядерных взрывов 27
07:48
Правила жизни по Ленину: учитывать момент и быть смелым в решениях 59
07:34
Открытие второго колеса обозрения в Барнауле отложили 22
07:19
Разбивательница сердец: лучшие фото актрисы Эмбер Херд 4
07:03
Квартиру с дизайнерским ремонтом и фресками продают в Барнауле за 6,5 млн 8
06:44
Как выглядит безысходность: фото 3
06:23
Тепло до +22 градусов и ветер ждут жителей Алтайского края 22 апреля 0
06:01
"Беловский разлом": как под Ребрихой восстанавливают смытую стихией дорогу 0
23:11
Актрису из сериала "Тайны Смолвиля" арестовали по подозрению в работорговле 0
22:03
Силовики ликвидировали сторонника запрещенного ИГ в Ставропольском крае 0
21:04
Британцы в письмах российским дипломатам извинились за действия властей 0
20:02
Алтайскую школьницу подозревают в краже смартфона у одноклассницы 0
19:32
Более 300 человек эвакуировали из комплекса "Москва-Сити" из-за задымления 1
19:07
Инновационные светофоры установят на восьми перекрестках в Новосибирске 0
18:36
Мошенники украли 23 тысячи рублей у пытавшегося взять кредит барнаульца 0
18:14
Дождь и сильный ветер ожидает жителей Алтайского края 22 апреля 0
17:39
МИД РФ сожалеет о невыдаче виз США артистам Большого театра 7
17:07
ВМС Украины провели учения рядом с границей с Крымом 0
16:40
Выставка ретроавтомобилей вновь заработала на Барнаульском автовокзале 0
16:14
Умерла звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина 8
15:43
Барнаульцы простились с погибшими при пожаре в ТЦ в Кемерове земляками 11
15:12
СМИ: Трамп был недоволен, что его не оповестили о звонке Путина 0
14:43
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.