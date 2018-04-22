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Французский лидер Эммануэль Макрон считает, что его российский коллега Владимир Путин является сильным лидером, который хочет сделать Россию великой страной. Об этом пишет Life, ссылаясь на интервью главы Франции каналу Fox News.
"Он сильный и умный, но не будьте наивными", — цитирует агентство его слова.
Макрон выступил с утверждением, что, несмотря на заявления Москвы о невмешательстве в дела других государств, руководство страны настроено "на вмешательство в западные демократии".
"Я думаю, что он очень сильный человек, он сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой", — добавил Макрон.
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