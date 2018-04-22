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Кошка-экстремал проехала 150 километров на подвеске колеса в Приморье

, ИА "Амител"
Водитель решил оставить кошку себе

Фото: instagram.com

Кошка-экстремал проехала около 150 километров на подвеске заднего колеса машины. Инцидент произошел в Приморье, сообщает Life.

Уточняется, что молодые люди ехали из города Арсеньев, но в районе населенного пункта Михайловка сделали музыку потише и услышали мяуканье. Пушистый пассажир был обнаружен после остановки авто. Для того, чтобы достать кошку, автомобилисту пришлось снимать колесо. Животное оказалось здорово, оно заработало лишь небольшие царапины.

По данным местных СМИ, водитель решил оставить кошку себе и предложил жителям Приморья придумать для нее имя. Автору подходящей клички достанется 500 рублей.

 

Вот котик-путушественник, которого нашли под колесом! Это фото прислал нам автор видео Артур(фамилию отказался называть ) житель Владивостока. Почти 150 км проехал четверонгогий от Арсеньева до Михайловки. Дома его отмыли, теперь он так выглядит. Это оказалась молодая кошечка. Кличку ей придумывают, мы договорились что предложим новым хозяевам свой вариант от победителя в конкурсе на нашей странице в @atstv. Артур согласился рассмотреть и наш вариант тоже. Подробности поездки усатого мурлыки под днищем автомобиля читайте в газете "Северное Приморье". Предлагать свой вариант или голосовать за чужой надо на другом посте АрсТВ. #арств#новостиАрсеньев#арсеньевновости#арсеньев#котнаколесе#котпутешественник

Публикация от АрсеньевТВ (@arstv)

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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