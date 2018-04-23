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Роль Алексея Смертина в сомнительных сделках ФК "Динамо" проверит МВД

, ИА "Амител"
Под двумя договорами, ставшими предметом внимания правоохранителей, стоит подпись барнаульца

Фото: sport-express.ru

Уроженец Барнаула, в прошлом капитан сборной России по футболу Алексей Смертин может стать фигурантом уголовного дела. В настоящее время МВД России проводит проверку по фактам финансовых злоупотреблений в руководстве футбольного клуба "Динамо" (Москва). В материалах, ставших поводом для проверки, значится Смертин.

Поводом для проверки, пишет РБК, стало обращение председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимира Стржалковского о возможном причинении ущерба обществу. По ее итогам "будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", которое предполагает в том числе возбуждение уголовного дела.

"Часть материалов уже передана мной непосредственно министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву", — рассказал Стржалковский. Проверка МВД касается деятельности руководителей столичного ФК "Динамо". По версии руководства общества (владеет футбольным клубом), экс-генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев выводил деньги из клуба путем заключения контрактов со связанными с ним компаниями.

Так, в январе этого года ФК "Динамо" заключил контракт с британской фирмой Golden Toys LLC. По договору Golden Toys должна была получить €1,25 млн за содействие в организации перехода в "Динамо" из "Кельна" защитника сборной России Константина Рауша. "Динамо" заплатило немецкому клубу €1,5 млн.

14 марта этого года совет директоров "Динамо" принял решение досрочно прекратить полномочия Муравьева в качестве гендиректора. Поводом для отставки стало заключение сделки с Golden Toys LLP, которая была оформлена без одобрения совета директоров клуба.

Второй эпизод касается контракта с другой британской компанией – Lucid Lucid Sports Group Ltd об оказании услуг по анализу трансферного рынка Восточной Европы. По этому договору "Динамо" заказало исследование, чтобы приобрести футболиста на позицию полузащитника "в возрасте 25–29 лет ростом более 173 см". Стоимость заказанного исследования по договору составляла €350 тыс.

Аналитический отчет представляет собой текст на пяти страницах. В нем указаны два футболиста, подходящих под параметры заказчика. С одним из них — Абдул-Азизом Тетте – "Динамо" заключило контракт 31 января. Цена его трансфера составила €800 тыс.

"Заключение подобных договоров возможно квалифицировать как мошенничество, — считает партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов. — В данном случае слишком очевидна несоразмерность встречного исполнения и размера оплаты". Старший юрист юридической компании BMS Law Firm Тарас Хижняк добавляет, что при доказанности всех обстоятельств следователи могут квалифицировать подобные действия по ст. 159, 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями).

Под обоими контрактами стоят подписи исполнительного директора футбольного клуба "Динамо", экс-капитана сборной России по футболу Алексея Смертина. По словам Стржалковского, подписи Смертина стоят и под другими подозрительными документами, выявленными в ходе аудита. При этом Смертин сохранил за собой должность исполнительного директора, а Стржалковский заявляет, что уверен в невиновности известного футболиста.

"Он сам говорит, что ему жестко сказали: подписывай. Мы его ни в чем не подозреваем", — прокомментировал Стржалковский РБК. По его версии, основная ответственность за подписание договоров лежит на бывшем гендиректоре ФК "Динамо" Евгении Муравьеве.

Юристы считают, что Алексей Смертин, чья подпись стоит на контрактах, переданных для проверки в правоохранительные органы, может остаться в статусе свидетеля, если будет доказано, что он лишь выполнял указания руководства. "Для того чтобы выявить виновное лицо, следствию будет необходимо восстановить хронологию событий: кто нашел британскую компанию, кто выступал инициатором исследования, как, где и когда велись переговоры, кто готовил договор, кто давал команду на оплату и т.д.", — отмечает Дмитрий Горбунов.

Между тем сами Муравьев и Смертин оказались недоступны для комментариев: они  не отвечали на звонки и sms-сообщения в течение нескольких дней.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

23.04.2018 07:47
- гость -

А почему не поскакал куда следует,почему не настучал кому следует? Или получил таки неправильных денюшек на развитие Нашего стадиона?

0  0
23.04.2018 07:51
Гость

Давно пора!!!

0  0
23.04.2018 08:26
- гость -

Он же вроде не так давно за заднеприводных высказывался?

0  0
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