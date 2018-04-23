Возгорание ТЦ "ЦУМ" произошло в Горно-Алтайске

В воскресенье, 22 апреля, произошло возгорание ТЦ "ЦУМ" в Горно-Алтайске, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.
Очаг возгорания находился в подсобном помещении. В 16:05 произошло возгорание, в 16:14 пожар локализован, в 16:25 — ликвидирован. От МЧС России привлекалось 17 человек и шесть единиц техники.
Было эвакуировано 92 человека, пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства пожара выясняются.
Спасатели обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в быту.
Комментарии
А чего это торговые центры стали один за другим загораться по настоящему? Может все таки поджоги, начиная с "Зимней вишни"? Передел пошел, как в 90-е?
Россия тратит 2 % ввп на тушение пожаров и загораний и несет колосальные потери людские, а все потому что владельцы не желают обеспечивать безопасность, они желают только прибыль получать.
23.04.2018 09:16
- гость -
вы против?