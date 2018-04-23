Режим чрезвычайной ситуации снят в Алтайском крае

Режим ЧС, введенный в Алтайском крае из-за паводка, отменен в связи со стабилизацией обстановки. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в данный момент на территории края спасатели переведены в режим функционирования повседневной деятельности.
Гидрологическая обстановка в бассейне Верхней Оби на сегодняшний день стабильная, на всех водных объектах наблюдается уменьшение уровней воды.
В период с 23 марта 2018 года подтопления были зарегистрированы в 38 муниципальных образованиях, было подтоплено более трех тысяч жилых домов, более восьми тысяч приусадебных участков. Работу по минимизации негативных последствий паводка вела значительная группировка сил и средств: почти полторы тысячи человек, более 500 единиц техники.
Силами пожарно-спасательных гарнизонов, группировок подразделений МЧС России, администрацией районов с начала развития ситуации была проведена масштабная работа: с низменных участков откачано несколько сотен тысяч кубометров воды; организована доставка воды и продуктов, оказана всевозможная адресная помощь примерно трем с половиной тысячам человек.
Во всех подтопленных населенных пунктах работали группировки МЧС России, в том числе прибывшие из Новосибирска, Красноярска, Бердска и Екатеринбурга.
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