Меню первого обеда на "Титанике" продали за $140 тысяч

Меню первого обеда на "Титанике" продали на аукционе в Великобритании за 140 тысяч долларов, сообщает НСН со ссылкой на "Би-би-си".
Обед, соответствующий этому меню, был подан в первый день ходовых испытаний корабля 2 апреля 1912 года. В тот день на обед подавали говяжий или куриный бульон, "сладкое мясо", ягненка в мятном соусе, семгу, жареную курицу, тушеную ветчину со шпинатом, цветную капусту и вареную картошку в качестве гарнира, пудинг, королевские груши и пирожные на десерт.
Сообщается, что меню осталось у второго офицера "Титаника" Чарльза Лайтоллера. Он отдал его жене в день отплытия из Саутгемптона 10 апреля.
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