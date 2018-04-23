В Шелаболихинском районе сотрудники полиции задержали молодого человека 1993 года рождения, которого подозревают в краже из дома пенсионерки 35 000 рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.
От жительницы 1940 года рождения поступило заявление о краже. Было установлено, что пока женщина находилась в больнице, местный житель, взломав навесной замок входной двери, проник в ее дом и похитил деньги.
"Известно, что злоумышленник похитил не все сбережения, а только их часть. Похищенные деньги, по его словам, он потратил на свои личные нужды", — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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