Гражданка России Виктория Насырова, обвиняемая американскими властями в серии грабежей и покушении на убийство, устроила голодовку в местной тюрьме, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The New York Post.
Насырова пошла на такой шаг, протестуя против некачественного лечения, оказываемого ей в тюрьме. "Я устрою им проблемы. Они сделали мою жизнь невыносимой, и я сделаю все, что смогу, чтобы сделать невыносимой жизнь тюрьмы", — заявила она.
По ее словам, в начале января ее до слепоты избили сокамерницы, причем надзиратели все видели, но ничего не предприняли.
Полиция Нью-Йорка задержала Насырову в марте 2017 года. По версии американских следователей, она знакомилась с мужчинами, встречалась с ними, подсыпала им на свиданиях психотропные вещества, а потом забирала ценные вещи и деньги.
В России Насырова объявлена в розыск. Ее подозревают в убийстве соседки в 2014 году.
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