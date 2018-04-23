23 апреля 1965 года (53 года назад) был запущен первый советский спутник связи "Молния-1". Работы по созданию спутника велись с 1961 года. Главным конструктором проектов космических систем связи "Молния-1" был заместитель генерального директора по науке Московского НИИ радиосвязи Мурад Капланов.
"Молния-1" была предназначена для создания экспериментальной линии дальней радиосвязи между Москвой и Владивостоком. Благодаря работе этого спутника жители Дальнего Востока впервые имели возможность в реальном времени смотреть первомайский парад 1965 года, который проходил в Москве.
54 года назад (1964) была основана фирма граммофонных пластинок "Мелодия" (ФГУП "Фирма "Мелодия"). Фирма была создана на базе Всесоюзной студии грамзаписи и периферийных студий, заводов по производству грампластинок, Домов грампластинок в Москве, Ленинграде и других городах.
В советское время предприятия "Мелодии" выпускали до 1,2 тысячи грампластинок общим тиражом свыше 130 миллионов экземпляров, а также около 60 миллионов гибких грампластинок для различных журналов. Вплоть до распада СССР "Фирма Мелодия" была единственной звукозаписывающей компанией в стране.
За более чем 50 лет в архиве компании накопилось свыше 60 тысяч уникальных звукозаписей и более 230 тысяч носителей звукозаписей.
67 лет назад (1951) был учрежден Олимпийский комитет СССР. Первый национальный олимпийский комитет в нашей стране появился в 1911 году. Спортсмены дореволюционной России приняли участие в Олимпийских играх 1908 и 1912 годов и завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. После 1917 года Олимпийский комитет был объявлен буржуазным и упразднен. После страна долгое время не участвовала в олимпийском движении.
После Великой Отечественной войны Советский Союз активно включился в мировое спортивное движение. В 1946 году членами международных спортивных федераций стали Всесоюзные секции по футболу и тяжелой атлетике. Из-за отсутствия в стране национального Олимпийского комитета советские спортсмены не имели возможности участвовать в Играх.
В итоге 23 апреля 1951 года был учрежден Олимпийский комитет СССР. Его возглавил Константин Андрианов. Летом 1952 года СССР впервые принял участие в Олимпийских играх, которые прошли в Хельсинки (Финляндия). Команда СССР в составе 295 спортсменов заняла 2-е место в общекомандном зачете, завоевав 22 золотые медали.
После распада СССР Олимпийский комитет СССР прекратил свое существование. Его правопреемником стал Олимпийский комитет России.
182 года назад (1836) в Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала "Современник". Журнал был основан Александром Пушкиным. В первом номере были напечатаны произведения поэта, а также стихи Василия Жуковского, Петра Вяземского, Федора Тютчева и других.
После гибели Пушкина "Современник" издавался группой его друзей во главе с Василием Жуковским. Позднее журнал несколько раз переходил от одного издателя к другому.
В 1866 году, после покушения на императора Александра II, журнал был закрыт.
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