Вселенский патриархат рассмотрел запрос Порошенко об отдельной церкви

Просьбу президента Украины Петра Порошенко об отдельной церкви рассмотрели в Константинопольском патриархате и заявили, что изучат этот запрос вместе с другими православными церквями, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на близкий к Вселенскому патриархату источник.
По словам собеседника агентства, Украина не получит автокефалии, поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а для принятия решения необходимо единогласие.
"Вселенский патриархат, по божественным и священным канонам и многовековому церковному порядку и традиции, с учетом мировой православной церкви и ответственности за всеправославное единство, святого крещения в Константинополе православного украинского народа, подробно рассмотрел вопрос о церковной ситуации на Украине, как это было и на предыдущих синодах, принял запрос о предоставлении автокефалии от части священнослужителей и политических деятелей, представляющих несколько миллионов православных украинцев", — сообщается в пресс-службе патриархии.
9 апреля Петр Порошенко обратился к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой сделать Украинскую православную церковь Киевского патриархата автономной или автокефальной, что могло бы позволить создать на Украине единую поместную православную церковь. 17 апреля Порошенко вновь обратился к Варфоломею I с этой же просьбой.
Комментарии
Порося уже глава местных церковников?
Вселенский? А галактический и планетарный что говорят?
На счет галактического и планетарного ничего неизвестно, но
Межгалактическая Конфедерация за Варфоломеевскую ночь.
Да, и, Варфоломей I, на самом деле, далеко не первый. Но! Зато последний.