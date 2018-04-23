Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Bild заявила о важности принятия Западом более жесткой позиции в отношениях с Россией, сообщает "Лента.ру".
"Путин не ценит слабость. Признание или снисхождение не смягчат его позицию", — заявила министр обороны, подчеркнув, что страны Запада должны вести диалог с Москвой "с позиции силы и единства".
Она отметила, что считает необходимым сохранять санкции, наложенные на Россию из-за событий на юго-востоке Украины, чтобы "Москва выполнила свои обязательства по минским соглашениям".
Также она рассказала, что хотела бы иметь лучшие отношения с Россией, но видит "аннексированный Крым, продолжающиеся попытки задушить восточную Украину, погребенный под ковровыми бомбардировками сирийский Алеппо, постоянные кибератаки на Западе".
Комментарии
Вот и распустили ГДР в свое время...
Некоторые дамы отличаются бОльшей жестокостью, чем мужчины, как ни странно. Особенно во власти. Комплексы, видимо, не дают покоя
Мы тоже видим анексию Гдр, так что пора очередной раз брать Берлин, для профилактики
Урсула фон дер Ляйен - министр обороны?
У нас тут любят Кужугетыча критиковать... Может хотите подобную неуравновешенную бестолковую дурочку с понтами в министры обороны? Как говорил Януковощ: "Остановитесь!"
Надежды нет на обаянье,
Придется снова силой брать.
Опять кипит внутри желанье, -
Вот не нарваться бы опять...
как раз тут дата подходит, как подох из главный любитель силы
23.04.2018 11:38
Сумрачный гений
Урсула фон дер Ляйен - министр обороны?
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Что-то удивляет? Во многих странах НАТО так. В Японии была до недавнего времени. Вообще-то в большинстве стран Европы и в США пост министра обороны не может занимать действующий военный. Это сделано не просто так. По кандидатуре Мэттиса были специальные слушания в конгрессе, так как он уволился из армии меньше семи лет назад.
У нас тут любят Кужугетыча критиковать...
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Не за то его критикуют, за что надо. Почему-то россияне считают, что генералы в РФ будут лучшими министрами. С чего бы это вдруг?
Может хотите подобную неуравновешенную бестолковую дурочку с понтами в министры обороны?
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А она "неуравновешенная бестолковая дурочка"? На основании чего такой вывод?