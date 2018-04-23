Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Bild заявила о важности принятия Западом более жесткой позиции в отношениях с Россией, сообщает "Лента.ру".

"Путин не ценит слабость. Признание или снисхождение не смягчат его позицию", — заявила министр обороны, подчеркнув, что страны Запада должны вести диалог с Москвой "с позиции силы и единства".

Она отметила, что считает необходимым сохранять санкции, наложенные на Россию из-за событий на юго-востоке Украины, чтобы "Москва выполнила свои обязательства по минским соглашениям".

Также она рассказала, что хотела бы иметь лучшие отношения с Россией, но видит "аннексированный Крым, продолжающиеся попытки задушить восточную Украину, погребенный под ковровыми бомбардировками сирийский Алеппо, постоянные кибератаки на Западе".