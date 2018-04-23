Экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности поддержала законопроект, согласно которому лишать сенаторов и депутатов мандата можно будет за несоответствие расходов доходам, пишут "Известия".

В законопроекте предлагается установить гибкую систему мер дисциплинарной ответственности парламентариев за различные коррупционные правонарушения.

Как отмечается, депутаты и сенаторы приравнены к категории госслужащих. Однако на них распространяются совершенно другие антикоррупционные стандарты и требования.

Ранее сообщалось, что в Госдуме были подведены итоги декларационной кампании, все депутаты отчитались о своих доходах и имуществе. Также о доходах и имуществе отчитались сенаторы Совета Федерации.