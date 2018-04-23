Экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности поддержала законопроект, согласно которому лишать сенаторов и депутатов мандата можно будет за несоответствие расходов доходам, пишут "Известия".
В законопроекте предлагается установить гибкую систему мер дисциплинарной ответственности парламентариев за различные коррупционные правонарушения.
Как отмечается, депутаты и сенаторы приравнены к категории госслужащих. Однако на них распространяются совершенно другие антикоррупционные стандарты и требования.
Ранее сообщалось, что в Госдуме были подведены итоги декларационной кампании, все депутаты отчитались о своих доходах и имуществе. Также о доходах и имуществе отчитались сенаторы Совета Федерации.
Комментарии
Давно пора и не только их, но и чиновников лишать кресел за это же и не только мандатов лишать и кресел, но и конфискацию применять, и не только её, но и в тюрьму отправлять, ибо, если расходы больше доходов, то это воровство или взяточничество, что сейчас среди госслужащих цветёт махровым цветом.Только кто всё это будет делать? В ГБ что-то по-другому?
Я не понял,что,Госдуму закрывают?