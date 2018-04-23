Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оправдал 24 активистов Национал-большевистской партии (НБП*, запрещена в России), осужденных в 2005 году за массовые беспорядки в здании справочной администрации президента России, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.
По словам Аграновского, суд признал, что в отношении заявителей было нарушено право на свободу слова, свободу собрания и на справедливое судебное разбирательство.
Каждому из активистов присудили компенсацию в 12,5 тыс. евро (около 943 тысяч рублей). В ЕСПЧ обратились только 24 из 39 осужденных.
В декабре 2005 года Тверской суд Москвы приговорил 39 активистов за участие в массовых беспорядках к срокам от полутора до трех с половиной лет лишения свободы. Следствие установило, что 14 декабря 2004 года они ворвались в здание справочной администрации президента.
*В 2007 году Мосгорсуд признал НБП экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.
Комментарии
хоть что пусть присуждают, решения ЕСПЧ не обязательны для исполнения на территории РФ.
чет не понял ?разгромили а им компенсацию!
Там этих решений уже складывать некуда... Забила Россия на ЕСПЧ и это всем известно
мож это администрацию АК разгромить ...еще и денег потом присудют.много.
А что тогда сейчас и вова и его конь лавруша постоянно вспоминают про международное право? Не уважаешь ЕСПЧ? ОК. И тебя уважать не будут.
Заголовок -огонь. Ваш учитель рвет на себе волосы.
Человека?
Не, россиянам, теперь только в Общество Защиты Животных.
Грин Писю расеянам