Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оправдал 24 активистов Национал-большевистской партии (НБП*, запрещена в России), осужденных в 2005 году за массовые беспорядки в здании справочной администрации президента России, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.

По словам Аграновского, суд признал, что в отношении заявителей было нарушено право на свободу слова, свободу собрания и на справедливое судебное разбирательство.

Каждому из активистов присудили компенсацию в 12,5 тыс. евро (около 943 тысяч рублей). В ЕСПЧ обратились только 24 из 39 осужденных.

В декабре 2005 года Тверской суд Москвы приговорил 39 активистов за участие в массовых беспорядках к срокам от полутора до трех с половиной лет лишения свободы. Следствие установило, что 14 декабря 2004 года они ворвались в здание справочной администрации президента.

*В 2007 году Мосгорсуд признал НБП экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.