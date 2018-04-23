Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в организации Совета Безопасности проявляются структурные проблемы, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал SVT.

Гутерреш подчеркнул, что Совет Безопасности больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям.

При этом, по его словам, некоторые страны злоупотребляют правом вето.

Генеральный секретарь ООН также отметил, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совета Безопасности.