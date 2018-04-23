Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в организации Совета Безопасности проявляются структурные проблемы, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал SVT.
Гутерреш подчеркнул, что Совет Безопасности больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям.
При этом, по его словам, некоторые страны злоупотребляют правом вето.
Генеральный секретарь ООН также отметил, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совета Безопасности.
Комментарии
"При этом, по его словам, некоторые страны злоупотребляют правом вето"
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А кто будет мухлевать, получит по морде... по наглой рыжей морде.
Наверное скоро создадут другую организацию, в которой у гопоты не будет права вето. Вес голоса будет определять по весу в мировой экономике.