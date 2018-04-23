Самых спортивных отцов чествовали в Барнауле

В этом году организаторы решили разнообразить уже привычное чествование новым форматом – поздравить лучших отцов в спортивной сфере.
На площадке районного Комплексного центра социального обслуживания населения (ул.Телефонная, 50-а) семейную атмосферу добра и теплых улыбок поддерживали лучшие творческие коллективы района.
"Приятно видеть в зале знакомые лица известных на Алтае спортсменов и неравнодушных общественников. Радует, что в Железнодорожном районе много спортивных отцов, которые своим положительным примером прививают подрастающему поколению любовь к физической культуре, формируют полезные привычки, растя здоровую и активную молодежь. Ведь именно в семье закладываются основы личности, а мы уже помогаем направить положительную энергию в нужное русло: благоустраиваем дворы, устанавливаем детские и спортивные комплексы, проводим разнообразные мероприятия", — говорит Александр Локтев, мастер спорта по тхэквондо, депутат Барнаульской городской Думы.
Александр Сергеевич и заместитель главы администрации Железнодорожного района Ольга Трухина отметили важность чествования пап на всех уровнях, начиная с районного, подчеркнув постоянное развитие добрых семейных традиций у "железнодорожников".
В этот раз наградили 21 отца, среди них: футболисты, мастера спорта по фехтованию, греко-римской борьбе, кикбоксингу, дзюдо, увлеченные другими видами спорта, активисты территориальных общественных самоуправлений, чьи дети также вовлечены в профессиональный спорт, часть ребят – стипендиаты Фонда социальных проектов.
Справка.
В Российской Федерации День отца не является официальным праздником, однако существует в отдельных субъектах России. Впервые праздник отметили в 2008 году в Липецкой области. В Алтайском крае День отца, учрежденный Постановлением Губернатора Алтайского края от 21 апреля 2009 г. № 174 "Об установлении в Алтайском крае Дня отца", празднуется в последнее воскресенье апреля.
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