Бийские полицейские на субботнике высадили саженцы деревьев и кустарников в сквере Памяти погибшим при исполнении служебных обязанностей, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейских поддержали Общественный совет при бийском управлении МВД и городское ландшафтное предприятие, предоставившее саженцы.

"Всего личным составом бийской полиции было высажено сто двадцать вязов, несколько саженцев сосны, березы и барбариса, которые уже этим летом украсят территорию сквера и станут завершающим штрихом его обновления", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что главным инициатором идеи выступил начальник местного управления, полковник полиции Иван Языков, который также посадил несколько деревьев.