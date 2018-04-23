Как провести последнюю апрельскую неделю, куда сходить и как отдохнуть вечером после работы — ответы на все эти вопросы в нашем традиционном гиде.

Понедельник

Рабочая неделя начнется акустическим концертом в Rock Pub. На сцену выйдут барнаульские команды Sun State!, "Теплица 124", "Полковник Кастер" и "Джеронимо". Они исполнят песни таких музыкантов и коллективов, как Gorillaz, Iggy Pop, The Cure, "Игрушки", "Пляж", "ШАРЫ", "Сплин", "Наутилус Помпилиус", "Уматурман" и многих других. Сбор гостей в 19:00 (14+).

Вторник

В филармонии в 18:30 начнется концерт "Jazz Вокал" (16+). На сцену выйдут итальянские музыканты Федерика Кармен Санторо и Роберто Тарензи, российский контрабасист Асхат Сайфуллин и ударник Евгений Суворов. Зрители услышат песни из репертуара величайших джазовых певиц мира.

"Федерика обладает нежным чистым голосом, прекрасной интонацией и тонким вкусом в подборе произведений, которые исполняет. Ее концерты проходят очень эмоционально, с оттенком театральной драматургии и не оставляют равнодушными слушателей," — говорят об артистке в филармонии.

В 19:00 в кинотеатре в ТРЦ Galaxy можно будет посмотреть спектакли "Золотой маски" (18+). Барнаульским зрителям покажут постановки "Иванов" Тимофея Кулябина, "Коварство и любовь" Льва Додина и "Барабаны в ночи" Юрия Бутусова.

А в баре Rock Pub в 20:00 пройдет трибьют-концерт группы "Ляпис Трубецкой" (14+), в мероприятии участие примут "СсеВераНайуХъ" и Дмитрий Ерушов.

Среда

В филармонии в 18:30 в рамках цикла "Музыка великих европейских соборов" (6+) начнется концерт лауреата международных конкурсов московской органистки Екатерины Спиркиной. Звучание будет дополнять видеоряд, который позволит слушателям перенестись под величественные своды, непосредственно проникнуться атмосферой тех мест, где жили и творили выдающиеся композиторы и исполнители. В программе прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха, Дитриха Букстехуде, Луи Маршана и других великих музыкантов.

В МТА в это же время покажут спектакль новосибирского режиссера Марины Шелевер "Чертова закуска" (16+), созданный по рассказам первой русской юмористки начала XX века Надежды Тэффи.

В 19:00 в Rock Pub начнутся традиционные интеллектуальные соревнования "60 секунд" (16+).

Четверг

26, 27 и 28 апреля в музкомедии состоятся премьерные показы спектакля "А зори здесь тихие" (12+), постановкой которого занимался Константин Яковлев. Начало в 18:30.

"Наш новый спектакль – это история о судьбе и отваге, о жгучей любви к родной земле, о бережно хранимой памяти и о зорях, тихих-тихих," — говорят в театре.

В МТА в этот вечер покажут комедию "Вишневый сад", а в драме – спектакль "Станционный смотритель".

В клубе "Фараон" состоится концерт известной российской группы The Hatters (12+), начало в 19:00.

Пятница

В конце недели можно будет сходить на показ спектакля "Темные аллеи" (18+) по произведению Ивана Бунина. Зрителей ждут в театре драмы в 18:30.