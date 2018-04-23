Фото: news.ngs.ru

Рыбак из Новосибирска Павел Горин накануне выловил огромного сазана в Оби неподалеку от Бугринского моста, сообщает НГС.

По словам горожанина, рыбалка началась не очень успешно — около двух часов клева не было совсем.

"Потом я будто зацепился за что-то приманкой, у меня согнулся спиннинг, товарищ говорит: "Что, клюёт что-то?". Резко повело в сторону, думаю, бревно зацепило и повело его по течению. И вдруг я подкручиваю и вижу, что показывается спина большой рыбы!" - рассказывает рыболов.

Вытащить добычу из воды Павел смог только вместе с товарищем. Вес сазана оказался около пяти кило.

Примечательно, что новосибирец решил отпустить огромную рыбу, сделав снимок на память.

"Я подумал, что сейчас, во-первых, нерест, рыба размножается, во-вторых, такой красавец, жалко. Ну съем я его, и все эти эмоции на этом закончатся. Решил — пусть плодится, и отпустил", — добавил горожанин.