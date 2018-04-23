Фото: news.ngs.ru
Рыбак из Новосибирска Павел Горин накануне выловил огромного сазана в Оби неподалеку от Бугринского моста, сообщает НГС.
По словам горожанина, рыбалка началась не очень успешно — около двух часов клева не было совсем.
"Потом я будто зацепился за что-то приманкой, у меня согнулся спиннинг, товарищ говорит: "Что, клюёт что-то?". Резко повело в сторону, думаю, бревно зацепило и повело его по течению. И вдруг я подкручиваю и вижу, что показывается спина большой рыбы!" - рассказывает рыболов.
Вытащить добычу из воды Павел смог только вместе с товарищем. Вес сазана оказался около пяти кило.
Примечательно, что новосибирец решил отпустить огромную рыбу, сделав снимок на память.
"Я подумал, что сейчас, во-первых, нерест, рыба размножается, во-вторых, такой красавец, жалко. Ну съем я его, и все эти эмоции на этом закончатся. Решил — пусть плодится, и отпустил", — добавил горожанин.
Комментарии
Молодец . Это называется спортивной рыбалкой. Я тоже, речную рыбу не настолько люблю , что бы всегда забирать с собой улов. Периодически даже не начинаю собирать, а просто отпускаю. Удовольствие не меньше. Рыбачу удочками.
Всех кто рыбачит сетями - считаю браконьерами и варварами.
Отличное решение!!!!!!
А это не карп?
5 кило всего и уже громадный?
23.04.2018 10:04
- гость -
Да, гость, ты настоящий рыбак, ты конечно же ловил сазана, у которого глаз только весил 5 кг! А это что?! Малёк!
Я тоже считаю, 8-11 это да. А 5? Ну незнаю.
"Для кого и кобыла невеста."
Сетевики на рынках регулярно банкуют сазаном до 7 кг...
Kimi, а чем карп от сазана отличается, названием? На латыни название рыбки Cyprinus carpio
Хорошо, что отпустил. Плохо, что не у Барнаульского моста.
(давно уже не ел собственноручно пойманного сазана, на Чарыше всех поперебили. весной вилами, зимой тройниками багрили славные жители Алейска)
Карп - одомашненная форма сазана.
На фото - сазан.
СГ, любительский сетной лов в АК запрещён.
Крупного сазана сложнее поймать не только потому, что их по определению меньше. Он ещё и питается совершенно по-другому: реже, но больше. Да и рацион меняется - предпочитает дрейссену лузгать - червяки и перловка на крючке ему вообще индефферентны, он такую хрень даже и пробовать не станет.
Поэтому большие сазаны под десяточку - редкость в уловах. Тем ценнее такой трофей.
Если не на еду, то нефиг калечить рыбу. Спортсмены кхе-кхе... ровы..
сазана бы я не отпустил, это вам не подлещик какой. копченый сазан вкусней стерляди (на мой вкус).
23.04.2018 12:40
- гость -
_________
И чего там в ней покалечено, если поймана за губы?
12:59, себя так "поймай" за губу.