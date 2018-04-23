Фото: krab-info.ru
Военные за три часа сумели построить 60-метровый мост через реку Катунь в Алтайском крае и восстановить нарушенное паводком транспортное сообщение с поселком Ая, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Центрального военного округа.
Решение о направлении военных на данные работы было принято командующим войсками ЦВО генерал-лейтенантом Александром Лапиным на основании обращения местных органов власти.
В итоге сводный отряд мотострелкового соединения на КамАЗах и "Уралах" с комплектами тяжелого механизированного моста ТММ-3 совершил 340-километровый марш и приступил к возведению переправы.
Отмечается, что для строительства 60-метрового моста бойцам потребовалось около трех часов.
Напомним, что в настоящее время в Алтайском крае отменен режим ЧС, который был введен в связи с паводком.
Комментарии
Байда какая-то: где Центральный Военный Округ и где Алтай, какое восстановили нарушенное сообщение, - что, Айский мост снесло?
Вранье полное. Все мосты на месте.
23.04.2018 10:36
- гость -
Байда какая-то: где Центральный Военный Округ и где Алтай
А мы, по-Вашему, к какому ВО относимся?
мы в сибирском военном округе
Мы с 2010 года в Центральном военном округе - не путать с СФО (Сибирским федеральным округом).
11:57
Выйдите из анабиоза!
Войска ЦВО дислоцируются в административных границах трёх федеральных округов (Приволжского, Уральского и части Сибирского) на территории следующих субъектов Российской Федерации: Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Тува, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чувашская Республика, Алтайский, Красноярский, Пермский края, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Кстати да. А там что новый мост смыло?
Из чего построили то?