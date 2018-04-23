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Военные за три часа сумели построить 60-метровый мост через реку Катунь в Алтайском крае и восстановить нарушенное паводком транспортное сообщение с поселком Ая, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Центрального военного округа.

Решение о направлении военных на данные работы было принято командующим войсками ЦВО генерал-лейтенантом Александром Лапиным на основании обращения местных органов власти.

В итоге сводный отряд мотострелкового соединения на КамАЗах и "Уралах" с комплектами тяжелого механизированного моста ТММ-3 совершил 340-километровый марш и приступил к возведению переправы.

Отмечается, что для строительства 60-метрового моста бойцам потребовалось около трех часов.

Напомним, что в настоящее время в Алтайском крае отменен режим ЧС, который был введен в связи с паводком.