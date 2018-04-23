Фото: Николай Овсянников

Соревнования на внедорожниках прошли в Барнауле на минувших выходных. В гонках приняли участие 32 экипажа.

В этом году полюбившееся горожанам мероприятие прошло за новым мостом. Трасса была в котловане, который вырыли для строительства здания.

"Мы изменили формат гонки. Раньше спортсмены проезжали один круг за 2-3 минуты. И если они за этот круг допустили ошибку, то у экипажа не было возможности ее исправить, что, естественно, отражалось на результате в турнирной таблице. В этом году гонщики проезжают в течение часа несколько кругов", — отметил Александр Чернюк, руководитель "Апрельского куража", судья РАФ 1 категории.

Как прошли "грязевые" гонки, смотрите в фоторепортаже Николая Овсянникова.