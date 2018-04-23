Фото: a-kart.ru
Новый вид электронного средства платежа за проезд в общественном транспорте – транспортный браслет — появится в Барнауле летом текущего года.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации со ссылкой на данные муниципального "Центртранса", транспортный браслет станет альтернативой транспортным картам и брелокам.
"Транспортный браслет, так же как карта и брелок, предназначен для оплаты и учета проезда в общественном транспорте по маршрутам регулярных перевозок Барнаула. Им смогут воспользоваться жители и гости Барнаула", — отмечают в мэрии.
Во время приобретения браслета горожане смогут записать на этот носитель тарифные планы "Электронный кошелек" и "Проездной билет для граждан".
Напомним, что система электронной оплаты проезда в общественном транспорте Барнаула была внедрена с декабря 2016 года. Тогда же краевая столица пережила последний на текущий момент рост тарифов на проезд в общественном транспорте.
Комментарии
А что не ошейник?
Ну может это и не плохо, но хотелось бы добавить возможность оплачивать сразу телефоном. Уж приложение "Электронный кошелек" или "Проездной билет для граждан" сделать не проблема. Привязал к ней банковскую карту и пользуйся на здоровье
с проектом "электронных карт" " обка**ались" ... теперь нововведения готовят - ЗАЧЕМ??????????????????
Всех на электронный браслет, а отдельных желающих на ошейник , чтоб органам не заморачиваться со слежкой
пусть для начала реализуют возможность проверки движения средств по карте, хоть через сайт, про приложение смысла нет писать, не смогут ж создать...
Вообще чипировать давно пора ушко при рождении.
Нужно делать, чтоб в газельках оплачивать картой можно было, а не разные вариации карт оплаты производить!!
23.04.2018 10:39
Я
Намордник, ага
23.04.2018 11:05
- гость -
пусть для начала реализуют возможность проверки движения средств по карте,
Вы в каком банке данную услугу не получили??
как обычно тупняки-комментаторы в в лидерах комментов.
Идея классная - повесил ребенку на руку - меньше шансов потерять, да и деньги промотать, так что на проезд не хватит тоже шансов не много
А в Китае уже все оплаты можно проводить с электронного кошелька мобилы, привязанного к банковской карте.
Догоняйте , а то болтать тока.
23.04.2018 11:51
- гость -
А в Китае уже все оплаты можно проводить с электронного кошелька мобилы, привязанного к банковской карте.
Догоняйте , а то болтать тока.
____________
во всем Китае, или только Шанхае да Пекине ?
11.51 даже в глубинке
У частников в малых селениях, э о не пекин
Вся интернет торговля построена на переводах с электрон кошелька на кошелек.
Предусмотрен отказ от покупки по желанию покупателя, деньги возвращают в два дня.
23.04.2018 11:53
ПлохойХорошийЗлой
Речь о китайских картах и банках, а вот визой там заплатить не везде можно
23.04.2018 10:45
Сергей
...Привязал к ней банковскую карту и пользуйся на здоровье
______________
Особенно приятно, когда есть сканер и карта чужая. Карманники 21 века идею воспримут на ура.
А где наклейки на лоб?
23.04.2018 12:22
Защита у китайцев отличается надежностью, перевод можно контролировать отпечатком пальца.
А чем транспортные карты плохи? На мой взгляд, платить картой очень удобно. Не удобно другое - что пополнять ее можно только в определённых местах - все время куда-то тащиться приходится, сделали бы уж привязку к банковской карте; и еще неудобно, что в газельках ей нельзя оплачивать. Устраните эти два недостатка и все! В чем преимущества браслета, пока не понятно если честно...
Браслет на ногу?
Поэтому даже не думаю о карте, пока нет свободного пополнения, нет единой ифраструктуры, где-то принимают где-то нет, короткого срока службы, покупай каждые три года, и даже не в цене дело, а времени бегать за новой картой.