Фото: a-kart.ru

Новый вид электронного средства платежа за проезд в общественном транспорте – транспортный браслет — появится в Барнауле летом текущего года.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации со ссылкой на данные муниципального "Центртранса", транспортный браслет станет альтернативой транспортным картам и брелокам.

"Транспортный браслет, так же как карта и брелок, предназначен для оплаты и учета проезда в общественном транспорте по маршрутам регулярных перевозок Барнаула. Им смогут воспользоваться жители и гости Барнаула", — отмечают в мэрии.

Во время приобретения браслета горожане смогут записать на этот носитель тарифные планы "Электронный кошелек" и "Проездной билет для граждан".

Напомним, что система электронной оплаты проезда в общественном транспорте Барнаула была внедрена с декабря 2016 года. Тогда же краевая столица пережила последний на текущий момент рост тарифов на проезд в общественном транспорте.