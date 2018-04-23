Зарплаты бюджетников в 2018 году превысят прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза и вырастут на 13-15%, пишут "Известия" со ссылкой на аналитиков Центрального банка России.

Как отмечается, в основном рост заработка будет достигнут за счет повышения МРОТ и выполнения майских указов президента, согласно которым зарплата бюджетников должна увеличиться в 1,4-1,5 раза.

Причем такая положительная динамика будет прослеживаться только в 2018 году. В 2019-м индексация зарплат снизится до уровня инфляции — около 4%.

Эксперты из ЦБ также предполагают, что на повышение заработной платы стоит рассчитывать не только бюджетникам, но и сотрудникам частного сектора. Правда, в этом случае причиной может стать дефицит кадров и ужесточение на этом фоне конкуренции за квалифицированных работников.

Так, в январе номинальный рост зарплаты увеличился до 12% против 9% по состоянию на декабрь 2017 года.

Как считает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, опережающий рост зарплат не несет инфляционных рисков.

Он отметил, что в январе прошлого года пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей, а уже начиная с октября резко начал увеличиваться уровень оплаты труда бюджетников, однако на росте цен это никак не отразилось. Эксперт уверен, что сейчас на инфляцию в большей мере влияет колебание курса рубля.