Зарплаты бюджетников в 2018 году превысят прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза и вырастут на 13-15%, пишут "Известия" со ссылкой на аналитиков Центрального банка России.
Как отмечается, в основном рост заработка будет достигнут за счет повышения МРОТ и выполнения майских указов президента, согласно которым зарплата бюджетников должна увеличиться в 1,4-1,5 раза.
Причем такая положительная динамика будет прослеживаться только в 2018 году. В 2019-м индексация зарплат снизится до уровня инфляции — около 4%.
Эксперты из ЦБ также предполагают, что на повышение заработной платы стоит рассчитывать не только бюджетникам, но и сотрудникам частного сектора. Правда, в этом случае причиной может стать дефицит кадров и ужесточение на этом фоне конкуренции за квалифицированных работников.
Так, в январе номинальный рост зарплаты увеличился до 12% против 9% по состоянию на декабрь 2017 года.
Как считает замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, опережающий рост зарплат не несет инфляционных рисков.
Он отметил, что в январе прошлого года пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей, а уже начиная с октября резко начал увеличиваться уровень оплаты труда бюджетников, однако на росте цен это никак не отразилось. Эксперт уверен, что сейчас на инфляцию в большей мере влияет колебание курса рубля.
Комментарии
Ценники взлетят примерно на столько же
это вот у этих коренных россиян из списка форбс?
от создателей "доллар будет по 30р. "
Бурные аплодисменты переростающие в хохот.
Небывалый рост зарплат?!
НЕБЫВАЛЫЙ?!
Точно с чемоданами "денег" за хлебом ходить станем...
пенсии уже подняли на небывалый уровень
Бред.