7 мая президент России Владимир Путин может прибыть на инаугурацию на новом автомобиле из засекреченного проекта "Кортеж", сообщает РЕН ТВ.

Проект "Кортеж" реализуется по поручению Владимира Путина с 2012 года. Разработчиком является Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ.

В линейку входят четыре модели: лимузин, седан, внедорожник и микроавтобус. Все они могут развивать максимальную скорость до 250 километров в час и разгоняться до сотни за семь секунд.

Машины оснащены тремя видами турбомоторов, в том числе V12 мощностью от 600 до 800 лошадиных сил, и девятиступенчатой полноприводной трансмиссией. Вес седана и внедорожника составит около трех тонн, вес лимузина — около шести тонн.

Президентский лимузин украшен двуглавым орлом. Отделка салона — белая кожа и полированное дерево. В машине, кроме водителя и охранников, свободно поместятся еще четыре человека.

Автомобиль для российского президента обещает стать самым большим в мире из подобных в классе — его длина составляет почти семь метров.

Для гаража особого назначения до конца года должны произвести 70 автомобилей. В 2019 году — 200, а в 2020-м — еще 300.

"Кортеж" - неофициальное название. В документах Научно-исследовательского автомобильного института проект обозначен как ЕМП — "Единая модульная платформа".