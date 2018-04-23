7 мая президент России Владимир Путин может прибыть на инаугурацию на новом автомобиле из засекреченного проекта "Кортеж", сообщает РЕН ТВ.
Проект "Кортеж" реализуется по поручению Владимира Путина с 2012 года. Разработчиком является Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ.
В линейку входят четыре модели: лимузин, седан, внедорожник и микроавтобус. Все они могут развивать максимальную скорость до 250 километров в час и разгоняться до сотни за семь секунд.
Машины оснащены тремя видами турбомоторов, в том числе V12 мощностью от 600 до 800 лошадиных сил, и девятиступенчатой полноприводной трансмиссией. Вес седана и внедорожника составит около трех тонн, вес лимузина — около шести тонн.
Президентский лимузин украшен двуглавым орлом. Отделка салона — белая кожа и полированное дерево. В машине, кроме водителя и охранников, свободно поместятся еще четыре человека.
Автомобиль для российского президента обещает стать самым большим в мире из подобных в классе — его длина составляет почти семь метров.
Для гаража особого назначения до конца года должны произвести 70 автомобилей. В 2019 году — 200, а в 2020-м — еще 300.
"Кортеж" - неофициальное название. В документах Научно-исследовательского автомобильного института проект обозначен как ЕМП — "Единая модульная платформа".
Комментарии
Дык, эта, а кого он так боится...
денег в стране не хватает ??? навернО
Больше двух в одни руки не давать!!!
PS Интересно двигатель, трансмиссия и прочие узлы и агрегаты чьего производства будут?
PPS Пустить бы все деньги коррупционеров в народное хозяйство, пусть даже на подобные второстепенные проекты... Мечты-мечты...
Речь с броневика услышим?
самый большой. самый бронированный. самый бесстрашный. самый-самый.
когда дедушка уже наиграется?
Денег нет, но вы держитесь там, всего хорошего, счастья...(с)
"засекреченного проекта "Кортеж"
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А что засекретили? У кого движки и трасмиссию закупают?
23.04.2018 12:46
- гость -
Ну так гугл в помощь... Еще полгода назад анонсировали, что движок НАМИ с нуля разработали
А чего тогда для россиян такое не делвли? Пока вова не поручит, ничего не делается? А если он помрёт?
песня Слепакова С. вспомнилась
В нашем городе очень плохие дороги
На тротуарах люди ломают ноги
Из-под земли сочится канализация
Школам необходима электрификация
В больнице рентгена нет, все гораздо проще
Врачи переломы определяют на ощупь
На обустройство мусорных урн и скамеек
Потрачено ровно ноль рублей, ноль копеек.
В квартирах трубы текут, в асфальте дыры растут
Жилые здания рушатся там и тут.
А у мэра Порш Панамера
А у мэра Порш Панамера
А у мэра Порш Панамера
Панамера, 777 номера.
Из транспорта в нашем городе есть три трамвая
В них стекол нету, их ветром насквозь продувает
В автобусах наших такая страшная давка
От туда выйдет живой не каждая бабка
Скорая помощь у нас лишь одна на город
Чтобы ее дождаться, ты должен быть молод
(Здоров и молод).
Но никто никогда, нет, никто никогда
Не скажет, что с транспортом в городе нашем беда.
Ведь у мэра Порш Панамера
Есть у мэра Порш Панамера
Есть у мэра Порш Панамера
Панамера, 777 номера.
- Послушайте, граждане, вашего мэра
Лучше нет тачки, чем Порш Панамера
Пусть цена не мала у него
Поверьте, ребята, он стоит того
Мягкая кожа, задница дышит
Отдельный кайф, панорамная крыша
Ионизирует воздух в салоне
Чтобы не чувствовать уличной вони
А в целом, я наш город очень люблю
Его ежедневно я ...
Бюджет городской я ...
А у мэра Порш Панамера
А у мэра Порш Панамера
А у мэра Порш Панамера
Панамера, 777 номера.