Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко/altzapoved.ru

Фотографии, на которых запечатлено прощание Телецкого озера с зимними оковами, опубликовал Алтайский биосферный заповедник.

С установлением теплой погоды с поверхности озера уходит ледяной покров. Этот процесс сопровождается потрясающей игрой света в хрустальных иглах, на которые распадается ледяной панцирь.

Напомним, что минувшей зимой синоптики сообщали о значительном росте ледового покрова на Телецком озере ввиду аномальных холодов.