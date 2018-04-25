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История успеха: 80 лет Бийский рыбозавод держит марку

, ИА "Амител"
Благодаря чему предприятию удается расти и развиваться?

Одно из старейших предприятий рыбоперерабатывающей отрасли Алтайского края — Бийский рыбозавод — ведет свою летопись с января 1938 года: именно на это время приходится первое упоминание о предприятии. За годы своей работы оно не только смогло преодолеть сложные ситуации в экономике страны, но и выросло в стабильное и современное производство.

Изначально завод входил в состав Алтайкрайтреста наркомата рыбной промышленности, в годы ВОВ поставляя продукцию в действующую армию. В 1963 году предприятие влилось в Алтайский рыбопромышленный комбинат, организованный на базе семи рыбозаводов региона. Однако спустя 16 лет Бийский рыбозавод вновь выделили в самостоятельную производственную единицу. За эти и несколько последующих лет на заводе были возведены два коптильных цеха и цех вялки, холодильник для сырья и гараж, но люди все еще продолжали работать в тяжелых условиях.

Новая веха для завода началась в 1986 году. Именно с этого момента  предприятие взяло стабильный курс на реконструкцию и модернизацию, которые продолжаются и в наши дни. Три капитальных склада, обновленные цеха, компьютерный контроль производства, современный фреоновый холодильник сырья на 1000 тонн, новые участки (полуфабрикатов, кулинарии и пресервов), шлюзовые помещения, лифтовая подача – все это стало возможным благодаря грамотному руководству. В результате на месте прежнего завода практически был возведен новый комплекс.

На сегодняшний день в линейках Бийского рыбозавода — более 100 наименований продукции из рыбы при ежемесячном объеме выработки до 200 тонн готовой продукции. Предприятие сохраняет традиции и отказывается от использования в производстве искусственных способов копчения, что гарантирует высокое качество готового продукта.

В начале 2018 года на Бийском рыбозаводе отметили 80-летний юбилей. Сегодня завод – это современное рыбоперерабатывающее предприятие, продукцию которого знают и любят в Алтайском крае и за его пределами. В чем же секрет его успеха? Конечно, всего этого было бы невозможно достичь без людей, преданных своему делу всей душой.

Более 30 лет возглавляет завод Иван Фокин. Именно под его руководством предприятие достойно пережило распад СССР и недавний экономический кризис. Зарекомендовав себя как руководитель с креативным подходом, Иван Фокин открыт к созданию и применению принципиально новых идей и технологий, нацелен на развитие завода, поддерживает творческий подход сотрудников предприятия в решении поставленных задач.

Вот уже 32 года бессменно главным технологом Бийского рыбозавода трудится Николай Сотник. Изо дня в день он контролирует качество поступающего сырья и готовой продукции. Имея опыт работы на морских судах, он постоянно повышает собственную квалификацию на семинарах и курсах, а значит, всегда знает о последних технологиях. С 2003 года на заводе работает Андрей Казаков, который, освоив профессию технолога-кулинара, создает на предприятии кулинарные шедевры.

И, конечно, нужно вспомнить ветеранов завода: Людмилу и Ивана Шиловых, Николая Поломошнова, Веру Рудичеву, Любовь Данченко, Надежду Трубникову, Ирину Чернову, Нину Сухову, Римму Шипицину, Сергея Зенцова  и многих, многих других, кто внес свою лепту в развитие предприятия.

Сегодня Бийский рыбозавод – это не только популярная торговая марка, но и завод с богатой историей и людьми, которые все силы вкладывают в развитие любимого дела. Бийский рыбозавод – стабильность, качество, развитие!

Бийский рыбозавод
659316, Россия, Алтайский край, Бийск
пер. Николая Липового, 2
http://ribozavod.ru/
mail@ribozavod.ru
+7(3854)44-89-32, +7-903-947-41-74, +7-961-976-65-13

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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