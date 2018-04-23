Библиотеки Алтайского края 20 апреля приняли участие во Всероссийской акции "Библионочь-2018". В Барнауле среди взрослых библиотек главной площадкой стала Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени В. Я. Шишкова. Гости вечера могли окунуться в прошлое и увидеть все 130 лет, которые прошли со дня основания "Шишковки". Побывала на этом мероприятии и корреспондент ИА "Амител" Валентина Верховская.

Дефиле от театра моды "Ярославна", выставкой изданий на автомобильную тематику и ретроавтомобилями от Краевого дворца творчества детей и молодежи встречала своих посетителей главная библиотека города. Традиционно на "Библионочь" в библиотеку пришли сотни человек. Особенно было много молодежи и детей, что не могло не радовать работников библиотеки. Самым популярным мероприятием оказалась квест-экскурсия в книгохранилище. Гости не только смогли увидеть уникальные экспонаты прошлых веков, но и познакомились с привидением Горного Инженера, которое "прячется" в самом секретном месте библиотеки.

В "Шишковке" состоялся большой концерт, где мастер меча Виталий Шатьков удивил присутствующих техникой владения этим грозным оружием. Порадовали гостей выступления театральных студий и артистов разных жанров. Гости смогли принять участие в русских народных играх и забавах.

Для посетителей прошло около 20 мастер-классов (каллиграфия, домовая роспись, гончарное дело, живопись, рисование кофе, плакатное искусство, скрапбукинг, энкаустика, робототехника и многие другие).

Одна из площадок "Библионочи" была посвящена культуре Японии, организаторы приглашали на чайную церемонию всех желающих (с возможностью приобрести уникальные чаи), поиграть в игру Го, посетить тематическую выставку и мастер-класс по манге и каллиграфии.

Также гости могли принять участие в викторинах, настольных играх и даже собрать аутентичную модель паровой машины Ползунова из конструктора "Лего".

Работала и выставка книг с автографами авторов — за все 130 лет истории "Шишковки".

В библиотеке работал кинотеатр "Иллюзион" (для зрителей были представлены мультфильмы, диафильмы, а также рассказ об истории кино), Музыкальный салон (гостей ждала музыка разных эпох и стран на виниловых пластинках), Общественная библиотека (для посетителей провели экскурсию по библиотеке начала 20 века), а в финальном концерте выступила группа "Горизонталь" и спела прима Алтайского театра музыкальной комедии Виктория Гальцева.

Кроме того, посетители, оформившие читательский билет в часы работы праздника, получили электронный читательский билет с уникальным тематическим дизайном и стали участниками розыгрыша билетов в алтайские театры. А победителей в конце вечера объявили директор Татьяна Егорова и исторический персонаж — основатель библиотеки Василий Штильке.