Фото: barnaul.org
Старт всероссийской патриотической акции "Георгиевская ленточка" дали в Барнауле — символ победы горожанам и гостям краевой столицы раздавали на площади Советов.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, волонтеры раздавали ленточки вместе с листовками, где рассказываются правила ношения символа победы.
В течение текущей недели акция продолжится на территории профессиональных образовательных организаций регионального центра. Именно здесь желающие могут получить георгиевские ленточки.
Глава Барнаульского муниципального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Никита Федюнин, говоря об акции, отметил: "Для нас важно, чтобы один из главных символов Великой Победы, гордости страны оставался ценным и для многих других горожан, в особенности представителей молодого поколения".
Комментарии
Может уже хватит лгать - георгиевская лента не может являться символом победы в ВОВ, тогда была гвардейская лента!!!
Символ победы - красное знамя, со звездой, серпом и молотом, а не ваши ленточки. Никогда их не носил и не собираюсь. А вот знамя победы возьму
23.04.2018 11:26
- гость -
где можно купить флажок в виде Знамени победы? без всяких нарисованных там ленточек и циферок
Переписывание истории особенно важно для молодого поколения