Фото: barnaul.org

Старт всероссийской патриотической акции "Георгиевская ленточка" дали в Барнауле — символ победы горожанам и гостям краевой столицы раздавали на площади Советов.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, волонтеры раздавали ленточки вместе с листовками, где рассказываются правила ношения символа победы.

В течение текущей недели акция продолжится на территории профессиональных образовательных организаций регионального центра. Именно здесь желающие могут получить георгиевские ленточки.

Глава Барнаульского муниципального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Никита Федюнин, говоря об акции, отметил: "Для нас важно, чтобы один из главных символов Великой Победы, гордости страны оставался ценным и для многих других горожан, в особенности представителей молодого поколения".