Россия в рамках оказания военно-технической помощи может начать безвозмездные поставки в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит", пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, вопрос, который ранее находился "преимущественно в политической плоскости", почти решен.

Компоненты С-300 (радиолокационные станции, пусковые установки, пункты управления и транспортно-заряжающие машины) в ближайшее время будут доставлены в Сирию.

По информации источника газеты, денег на покупку установок у Сирии нет. Передать комплексы С-300 планируют в рамках оказания военно-технической помощи.

Контракт на поставку четырех дивизионов комплексов С-300 сирийской стороне был подписан еще в 2010 году, но в тот момент исполнению договора помешала критика со стороны Израиля, который считал, что при помощи этих систем сирийские военные смогут контролировать воздушное пространство.

США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по территории Сирии.