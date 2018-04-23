Россия в рамках оказания военно-технической помощи может начать безвозмездные поставки в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит", пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
По словам собеседников издания, вопрос, который ранее находился "преимущественно в политической плоскости", почти решен.
Компоненты С-300 (радиолокационные станции, пусковые установки, пункты управления и транспортно-заряжающие машины) в ближайшее время будут доставлены в Сирию.
По информации источника газеты, денег на покупку установок у Сирии нет. Передать комплексы С-300 планируют в рамках оказания военно-технической помощи.
Контракт на поставку четырех дивизионов комплексов С-300 сирийской стороне был подписан еще в 2010 году, но в тот момент исполнению договора помешала критика со стороны Израиля, который считал, что при помощи этих систем сирийские военные смогут контролировать воздушное пространство.
США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по территории Сирии.
Комментарии
давно пора.
Одобрямс! Мы то как-нибудь продержимся
я думаю их даже перевозить никуда не надо. они прямо с наших баз будут служить на благо Сирии
Своих упырей и дармоедов мало, теперь ещё сирийских содержать.
Бесплатный сыр только в мышеловке.
Хорошо. Скоро надо будет проверить в деле F-35I.
23.04.2018 13:30
- гость -
Ну вы блин даете! Там вообще то война идет, дети гибнут! Сегодня мы им помогаем, поверьте- их дети это на всю жизнь запомнят.Потом они нам (надеюсь не придется) помогут.
Вы знаете какое отношение вьетнамцев к русским?
Я с вами согласен в одном, какого фига мы прощаем кредиты и долги всему миру. Нет что б натурой брать, территорией и т.д
Ну с вьетнамок то долг натурой брали, когда он и в Барнауле работали.
Вьетнаму помогли, они до сих пор любят русских и ненавидят америкосов.
23.04.2018 14:50
Я
Ну вы блин даете! Там вообще то война идет, дети гибнут! Сегодня мы им помогаем, поверьте- их дети это на всю жизнь запомнят...
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Да-да-да.
Наши африканские братья, например, об этом помнят. Особенно, у берегов Сомали. И особенно помнят, когда с ними из башни 25-мм артустановки разговариваешь - русский в совершенстве понимают.
И их дети, они конечно, нам ближе и дороже российских нищебродов, которые ленятся каждый день лишние 5 километров в одну сторону в школу пешком по прекрасной русской природе пройти.
23.04.2018 15:06
- гость -
Вьетнаму помогли, они до сих пор любят русских и ненавидят америкосов.
Этого уже нет. Вы видимо давно с вьетнамцами не общались.
Кстати, на прошлой неделе Лавров обещал, что "Россия «совсем скоро» докажет, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции". Выходные прошли, ничего нет. Или модельки еще не просохли?
Я полагаю, что эти С 300 сняты с боевого дежурства в рамках плановой замены на С -400.
Не в металлолом же их, лучше испытать в боевой обстановке. А сами ракеты, думаю, будут платные.
Кстати, на прошлой неделе Лавров обещал, что "Россия «совсем скоро» докажет, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции". Выходные прошли, ничего нет. Или модельки еще не просохли?
таким как вы ни надо ни чего доказывать и показывать, СNN фэйк ньюс смотрите -это "правильный" ящик.
Во-первых, поставка возможно!!! будет, а может нет. Вот такая лазейка.
Во-вторых, это будут не новые комплексы, а снятые на плановую замену на новые модели (чего добру пропадать-то))).
В-третьих, ЗУР-ки и учеба будет не бесплатно
В-четвертых реклама нашему ПВО, жизни многих жителей в Сирии и не только жителей.
и т.д.
Пы.Сы. Тем кто верит, что 76 Томахоков попали исключительно в один институт из 3 смежных корпусов (который до этого дважды бомбили Ивреи, ничем помочь не могу, в гугле есть картинка с попыткой нарисовать эти 76 звездочек на спутниковом снимке, но любой человек, видевший хоть раз взрывы авиабомб или КР (например наших Калибров в Сирии) понимает, что размер разрушений, целые деревья с листвой и т.д. говорят об одном - там было не более 20-25 попаданий. Вопрос - где остальные? Две понятно - в Москве в МО РФ. Подождем, увидим, тем более мы видели результаты стрельбы Евреев в этом году, % поражения 65-68%, что очень неплохо.
23.04.2018 16:27
- гость -
таким как вы ни надо ни чего доказывать и показывать,
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Ага, особенно когда нечего показать.
СNN фэйк ньюс смотрите -это "правильный" ящик.
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Вообще предпочитаю FoxNews. А что, CNN вам чем не понравился?
Этот материал был неплох:
"CNN выложил спутниковые снимки уничтоженных Коалицией объектов в Сирии"
как я рад за тебя тесленок ,смотри дальше "правильный"ящик.
23.04.2018 16:40
- гость -
По первым двум пунктам - докапываться не буду.
В-третьих, ЗУР-ки и учеба будет не бесплатно
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А сирийцам есть чем платить?
В-четвертых реклама нашему ПВО
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Это если собьют чего. А если не собьют - это будет хорошая антиреклама. a'la Бекаа-1982.
Тем кто верит, что 76 Томахоков попали исключительно в один институт из 3 смежных корпусов
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Вполне вероятно. Судя по состоянию бывших на этом месте зданий.
но любой человек, видевший хоть раз взрывы авиабомб или КР (например наших Калибров в Сирии) понимает, что размер разрушений
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Калибров не видел (буду благодарен за фото многоэтажных зданий, пораженных Калибрами). Зато видел фото зданий, пострадавших от ударов КР в Белграде. Стоят до сих пор.
23.04.2018 16:46
- гость -
а ты дальше думай, что ничего не было если так тебе спокойней
не нервничай