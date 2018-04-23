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Игрок российской хоккейной сборной, олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук оплатил подростку из Алтайского края Якову Любченко операцию и эндопротез, продав элитную иномарку BMW X5, полученную в награду за золото, сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Спаси жизнь".

13-летний Яша с диагнозом "саркома" находится в онкологическом центре имени Блохина в Москве. Спасти подростка может полная замена сустава в ноге. Специальный эндопротез, операция и необходимая реабилитация оцениваются в 2,7 миллиона рублей. Яшу воспитывает одна бабушка, живут они в селе Первомайское Алтайского края, и денег на лечение нет.

Олимпийский чемпион, нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук узнал о болезни Яши и решил ради мальчика продать элитную BMW X5, которую получил в подарок за победу на зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Купил автомобиль форвард "Коламбуса" Артемий Панарин, который также является игроком национальной команды. Панарин купил элитный автомобиль за 7,1 миллиона рублей.

"У меня уже были отведённые деньги на помощь детям. Но я не знал, куда их применить. Не хотелось отдавать куда попало — в какие-то непонятные организации. А вот Илье я доверяю. Уверен, что деньги пойдут в правильное русло. Там уже выбрали человека, которому будут помогать. Так что всё здорово", — прокомментировал продажу Артемий Панарин.

Отметим, что следующий сезон Илья Ковальчук намерен провести в НХЛ.