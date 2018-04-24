На что покупатели имеют право

Каждый гражданин России имеет право получить налоговый вычет на приобретение жилья. Согласно закону, государство возвращает покупателю квартиры 13% от максимум 2 млн рублей. То есть при покупке квартиры в жилом комплексе "Марс" можно получить до 260 тысяч рублей.

Но это еще не все. На налоговый вычет могут рассчитывать оба супруга, поэтому совокупная сумма возврата удваивается и составляет 520 тысяч рублей.

Кроме того, супругам полагается налоговый вычет с уплаченных процентов по ипотеке. В этом случае государство готово возвращать 13% с максимум 6 млн рублей (с 3 млн рублей на одного человека).

Что важно учесть

Чтобы получить вычет, нужно иметь официальную зарплату, платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 13%, иметь документы о покупке и правоустанавливающие документы на квартиру. Также важно учесть, что вычет можно получить только один раз в жизни.

Пример

Двухкомнатная квартира площадью 63,75 кв. м в ЖК "Марс" стоит 2 422 тыс. рублей. Если семья купит ее без использования ипотеки, то фактически она будет стоить 1 902 тысячи рублей. При этом они получат просторную квартиру в кирпичном и по-современному умном доме с "внеземной" дворовой площадкой.

О проекте ЖК "Марс"

Жилой комплекс "Марс" строит компания "АдалинСтрой". Первая очередь — это шестнадцатиэтажный кирпичный дом на улице Попова, 142. В планировках квартир комплекса есть свежие решения. Например, мастер-зоны: в родительских спальнях добавляют санузел и гардероб, и таким образом комната получается максимально уединенной. Такие же мастер-зоны запланированы в больших четырехкомнатных квартирах в гостиных.

В числе достоинств комплекса — просторные прогулочные площадки с игровыми комплексами типа космодром.

"Строить "Марс" начали в конце прошлого года. Это одна из самых динамичных площадок города. На ней постоянно работают три башенных крана и около ста строителей. В основном это каменщики, которые выкладывают стены будущего дома", — рассказал главный прораб площадки Алексей Петухов.

Сейчас дом построен примерно на четверть. Первую блок-секцию подняли на четыре этажа, вторую — на пять, а третью – на семь этажей. Заселить новостройку планируют в 2020 году.

Подробнее о жилом комплексе можно узнать по телефону 533-233 или на сайте ЖК "Марс"

Застройщик ООО "АдалинСтрой"

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте http://www.adalinstroy.ru/files142/pd.pdf