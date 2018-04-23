Фото: предоставлено руководством проекта "Директор года. Алтайский край". Победители в центре фото.

Депутаты Барнаульской Думы, бизнесмены Ксения Белоусова, Марат Жумадилов и Александр Лисицын стали победителями XV краевого конкурса "Директор года-2017. Алтайский край". Об этом сообщает пресс-служба БГД.

Директор инвестиционно-строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова получила награду в номинации "Строительство", генеральный директор Алтайского геофизического завода Марат Жумадилов – в номинации "Промышленное производство", а директор Барнаульского автоцентра "КАМАЗ" Александр Лисицын – в номинации "Транспорт". Все трое являются депутатами гордумы Барнаула седьмого созыва, все трое — единороссы. Жумадилов, кстати, получил эту награду уже в третий раз.

Среди победителей в 2017 году есть и депутат Алтайского краевого Заксобрания, глава крестьянского хозяйства Александр Гуков.

Всего награды по итогам 2017 года получили 33 топ-менеджера. В их числе управляющий операционным офисом "Барнаульский" ВТБ 24 Эльвира Вебер, генеральный директор ЗАО "Санаторий "Россия" Федор Елфимов, гендиректор ОАО "Антипинское" Михаил Коваленко, директор ООО "Ренессанс Косметик" Виктор Косихин, гендиректор ЗАО "Алтайвитамины" Юрий Кошелев, гендиректор ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" Алексей Рыбников, директор птицефабрики "Енисейская" Виталий Савилов, гендиректор АО "Барнаульский завод АТИ" Артем Шамков, директор компании "Алькон" Олег Трубников.

Награды депутатам-победителям вручала, в числе прочих, председатель БГД Галина Буевич.

"Общественный пост директоров года позволяет им рассматривать свою профессиональную деятельность в контексте социальной ответственности, а успешные навыки управления на предприятии активно и эффективно применять в депутатской работе", — сказала она.

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