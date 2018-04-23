Фото: Amic.ru
Запрет на сквозной проезд по узким улицам поселка Солнечная Поляна, введенный в начале апреля, принес свои плоды — транспортный поток здесь снизился в разы, рассказали порталу Amic.ru местные жители.
"Знаки на повороте с улицы Энтузиастов поставили с 9 апреля, дальше по улице установили бетонное ограждение. Изначально многие транзитники по привычке проезжали по Геодезической, но упирались в это ограждение, разворачивались и ехали обратно. То есть в первые дни после введения запрета на проезд поток еще был большой", — рассказала нашему изданию местная жительница Татьяна.
Теперь же, по ее словам, ситуация изменилась. "Видимо, поняли, что "ловить" здесь нечего", — отметила собеседница.
Еще один местный житель Евгений подтверждает, что с установлением запрета на сквозной проезд по улице Геодезической ситуация изменилась кардинально. "Наконец-то опять стало тихо и безопасно. Так, иногда только "залетные" проезжают, видимо, не посмотрев на знаки", — говорит он.
В то же время некоторые транзитники еще не оставляют попыток проехать через поселок от улицы Энтузиастов к Павловскому тракту. Даже выставленное в середине пути ограждение не всегда является для них помехой — преграду пытаются преодолеть по обочине.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал о напряженной ситуации в поселке Солнечная Поляна, вызванной резким ростом автомобильного трафика. Противостояние между местными жителями и автомобилистами-транзитниками приобретало материальные формы – на сквозной дороге то и дело появлялись земельные насыпи, снежные горы, бетонные баррикады, самовольные "лежачие полицейские", в ход шли даже саморезы.
В итоге в городской администрации пришли к выводу, что столь серьезное увеличение транспортного потока на узких поселковых улицах угрожает безопасности пешеходов. С 9 апреля на улице Геодезической в районе пересечения с улицей Энтузиастов установили дорожные знаки "Жилая зона" и "Конец жилой зоны". На пересечении Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна, а также на перекрестке Энтузиастов/Геодезическая появились знаки "Тупик".
Комментарии
требую на перекрестке Энтузиастов-Геодезическая установить знак 3.18.2
в час пик из-за ездунов с геодезической там регулярно встает движение.
С геодезической разрешить только поворот налево, чтобы меньше мешали людям ездить по Энтузиастов.
когда теперь власти решат доделать оставшуюся часть улицы солнечная поляна???
теперь с поселка выехать нормально можно только в сторону солнечной поляны, потому что все транзитники стоят на просторной постоянно в пробках....
Купил квартиру в новом доме Малахова 79 на кольце Малахова, так шум от авто на кольце меня достал, требую закрыть кольцо , иначе как дети будут переходить дорогу в школу.
Не Ленина невозможно гулять пешком, а это ведь центром считается для многих, перекрыть Ленина полностью
Требую из солнечной поляны сделать зато без права выезда и выхода
Просторная просто стоит постоянно.Как жители улицы Просторная?Не требуют закрыть ее для транспорта?Она тоже не предполагалась для такого потока транспорта и там тоже нет тротуаров для людей..
12-48 ... там тоже нет тротуаров для людей..
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На Просторной есть тротуар для людей от "Леруа-Мерлен" до ул. А. Петрова. Дальше, до ул.Юрина, действительно, тротуара нет.
Если и закрывать какую-то улицу из за увеличившегося трафика (уже идиотизм), то Павловский тракт! Там нет тротуаров и опасно двигаться пешеходам.
Пробка на Просторной - это беда. Только дорога по ул.Солнечная Поляна до Павловского тракта снимет эту проблему. Власти не торопятся со строительством дороги.
Антона Петрова Шукшина требую закрыть! переход к школе Сигма для детей не безопасный
23.04.2018 13:11
гость
Пробка на Просторной - это беда. Только дорога по ул.Солнечная Поляна до Павловского тракта снимет эту проблему. Власти не торопятся со строительством дороги.
А саморезы не появятся на достроенном участке СП ?
Закрыть въезд личного транспорта в город, из за которого у нас сокращается жизнь на 10-15лет, и гибнут люди на переходах.