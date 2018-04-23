Фото: Amic.ru

Запрет на сквозной проезд по узким улицам поселка Солнечная Поляна, введенный в начале апреля, принес свои плоды — транспортный поток здесь снизился в разы, рассказали порталу Amic.ru местные жители.

"Знаки на повороте с улицы Энтузиастов поставили с 9 апреля, дальше по улице установили бетонное ограждение. Изначально многие транзитники по привычке проезжали по Геодезической, но упирались в это ограждение, разворачивались и ехали обратно. То есть в первые дни после введения запрета на проезд поток еще был большой", — рассказала нашему изданию местная жительница Татьяна.

Теперь же, по ее словам, ситуация изменилась. "Видимо, поняли, что "ловить" здесь нечего", — отметила собеседница.

Еще один местный житель Евгений подтверждает, что с установлением запрета на сквозной проезд по улице Геодезической ситуация изменилась кардинально. "Наконец-то опять стало тихо и безопасно. Так, иногда только "залетные" проезжают, видимо, не посмотрев на знаки", — говорит он.

В то же время некоторые транзитники еще не оставляют попыток проехать через поселок от улицы Энтузиастов к Павловскому тракту. Даже выставленное в середине пути ограждение не всегда является для них помехой — преграду пытаются преодолеть по обочине.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал о напряженной ситуации в поселке Солнечная Поляна, вызванной резким ростом автомобильного трафика. Противостояние между местными жителями и автомобилистами-транзитниками приобретало материальные формы – на сквозной дороге то и дело появлялись земельные насыпи, снежные горы, бетонные баррикады, самовольные "лежачие полицейские", в ход шли даже саморезы.

В итоге в городской администрации пришли к выводу, что столь серьезное увеличение транспортного потока на узких поселковых улицах угрожает безопасности пешеходов. С 9 апреля на улице Геодезической в районе пересечения с улицей Энтузиастов установили дорожные знаки "Жилая зона" и "Конец жилой зоны". На пересечении Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна, а также на перекрестке Энтузиастов/Геодезическая появились знаки "Тупик".