В Барнауле до конца 2018 года появится первая в Алтайском крае автозаправка для электромобилей, сообщают "Вести Алтай".
Как отмечается, проектом станции пополнения заряда аккумуляторов автомобилей, работающих на электроэнергии, занимается "Алтайэнерго". Первая элетрозаправка будет работать на переменном токе. В будущем планируется устанавливать станции, работающие на постоянном токе, который обеспечивает ультрабыструю зарядку.
Пресс-секретарь "Алтайэнерго" Елена Глушкова сообщила, что разместят электрозаправку в многолюдном, удобном месте.
"Появится она вблизи одного из крупных торговых центров города. Так, чтобы было удобно подъехать, были удобные парковки. Сейчас ведутся переговоры с руководством торговых центров. По их результатам будет известно, возле какого именного ТЦ будет установлена первая зарядная станция", — отметила Глушкова.
Она подчеркнула, что зарядка электромобилей будет совершенно бесплатной.
По данным "Автостата", в Алтайском крае сегодня есть всего 9 электромобилей. На территории Сибири для них оборудованы три зарядные станции в Красноярске и одна в Кемерово.
Комментарии
а сколько гибридов ?
Она подчеркнула, что зарядка электромобилей будет совершенно бесплатной.
и за счет кого такой аттракцион щедрости для собственников электромобилей - за счет глобального повышения тарифа на электроэнергию для жителей или за счет повышения цен для посетителей...
"зарядка электромобилей будет совершенно бесплатной"
Глупо и нагло.
9 электромобилей. И владельцы этих мобилей далеко не нищие люди. Скорее даже богатые. Спокойно могут заплатить по 4 рубля за киловатт.
Я Опупел когда в утренних новостях услышал о этом.
Для начала сказали, что электро автомобилей зарегистрированных в Алтайском крае всего 9. Вы понимаете 9. И в этой связи сообщают что собираются строить заправки, для начала одну , а потом по всему краю. И оборудование, к сожалению сообщили, что будут закупать за границей.
Так и хочется спросить, - чиновники и правда думают, что эти 9 будут только тут и заправляться и в других районах Алтайского края. Да я уверен, что ни разу кроме открытия, когда такого владельца пригласят специально для съемок. Вот прямо уверен, что никто ими не станет пользоваться, а на строительство, оборудование, обслуживание и ремонт будут уходить миллионы... Да только оборудование и постройка, наверное по планам мильенов ))) 100, причем их наверняка уже растащили по дачам.
Где отчётность, а что если городу не нужна эта заправка. Вы блин опросите этих 9, будут ли они заряжать или все таки дома, в коттедже, и настолько лил они бедны что бы выделить мильены, что бы они могли экономить на зарядке.
БРЕД. НИЧЕГО НЕ СТРОИТЬ.
Щас увидела заголовок и уржалась)))) Бугагашеньки