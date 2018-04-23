В Барнауле до конца 2018 года появится первая в Алтайском крае автозаправка для электромобилей, сообщают "Вести Алтай".

Как отмечается, проектом станции пополнения заряда аккумуляторов автомобилей, работающих на электроэнергии, занимается "Алтайэнерго". Первая элетрозаправка будет работать на переменном токе. В будущем планируется устанавливать станции, работающие на постоянном токе, который обеспечивает ультрабыструю зарядку.

Пресс-секретарь "Алтайэнерго" Елена Глушкова сообщила, что разместят электрозаправку в многолюдном, удобном месте.

"Появится она вблизи одного из крупных торговых центров города. Так, чтобы было удобно подъехать, были удобные парковки. Сейчас ведутся переговоры с руководством торговых центров. По их результатам будет известно, возле какого именного ТЦ будет установлена первая зарядная станция", — отметила Глушкова.

Она подчеркнула, что зарядка электромобилей будет совершенно бесплатной.

По данным "Автостата", в Алтайском крае сегодня есть всего 9 электромобилей. На территории Сибири для них оборудованы три зарядные станции в Красноярске и одна в Кемерово.