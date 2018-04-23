Фото: www.rfcda.ru

Заслуженный артист России, знаменитый блюзмен и экс-солист рок-групп "Машина времени" и "Воскресение" Евгений Маргулис и Компания представят свою новую программу "Квартирник" в Барнауле. Выступление состоится в ресторане "Барнаул" 15 мая.

Гостей ждет живая музыка "для души", отличный звук акустической гитары, непринужденное общение между песнями и теплая атмосфера. Все это в лучших традициях квартирников!

В преддверии концерта Amic.ru совместно с рестораном "Барнаул" разыграл пригласительный билет на две персоны на концерт известного рок-музыканта. Для этого необходимо было пройти тест, ответить правильно на вопросы, касающиеся биографии Евгения Маргулиса. В нем приняло участие более 600 человек. Победитель был выбран с помощью генератора случайных чисел. В итоге им стал житель Барнаула Александр Беляев. В ближайшее время мы свяжемся с ним для консультации по получению заветного билета на концерт.

Ресторан "Барнаул":

Площадь Победы, 3,

тел.: 8 (3852) 201-601, справки: 997-997

Kassy.ru: 8 (3852) 72-00-00

Kassir: 8 (3852) 58-16-98

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