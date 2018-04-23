Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин сохранит за собой пост руководителя федерации футбола Алтайского края на ближайшие четыре года. В конференц-зале отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю 22 апреля состоялась отчётно-выборная конференция Алтайской краевой федерации футбола.

В качестве почётных гостей на мероприятии присутствовали начальник отдела РФС программ развития и связям с регионами Александр Козлов, президент МРО СФФ "Сибирь" Владимир Евтушенко и начальник управления спорта и молодёжной политики Алтайского края Елена Лебедева.

Как говорится в сообщении федерации, на пост руководителя претендовали действующий председатель АКФФ, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, президент ФК "Динамо-Барнаул" Виктор Сигарёв и президент Барнаульской городской федерации футбола, директор спортшколы "Полимер" и одноимённого футбольного клуба Павел Сальников, который, к слову, в последний момент снял свою кандидатуру.

Большинство высказалось за систему открытого голосования. В итоге Алексей Смертин набрал 25 голосов, а Виктор Сигарёв – 11. Таким образом, Алексей Смертин был переизбран председателем Алтайской краевой федерации футбола на следующие четыре года.

Затем был выбран президиум Алтайской краевой федерации футбола, в который вошли 23 представителя.

Отметим, что в феврале на конференции многие делегаты подвергли критике работу Алексея Смертина на этом посту. По их мнению, он недостаточное количество времени уделяет развитию футбола в крае из-за занятости на других постах.