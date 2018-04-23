Компания провела модернизацию и заменила медные линии связи на оптические между АТС в шести районах края. Абонентам доступны 200 каналов, в том числе в формате HD, а также максимальный набор дополнительных сервисов. Скорость интернета в селах выросла в несколько раз. Интерактивное ТВ появилось в поселке Урожайный Павловского района, селах Белово, Ворониха Ребрихинского района, поселке Тумановский Завьяловского района, селах Буканское и Малые Бутырки Мамонтовского района и других населенных пунктах.

Сельским жителям "Ростелеком" предлагает пять пакетов ТВ на выбор, а также дополнительные телеканалы ViP Viasat Premium, "МАТЧ!ФУТБОЛ", "Весь футбол", "ТВОЕ КИНО", Amedia + ViP Viasat Premium, "Шант Премиум HD". До 30 июня 2018 года для пользователей услуги действует федеральная акция "Киномания" *.

"Селянам интернет нужен даже больше, чем горожанам, ведь в селах нет такого разнообразия магазинов, банков, кинотеатров. Мы также предлагаем для домашнего просмотра качественный лицензионный ТВ-контент и доступ к акционным предложениям по интерактивному ТВ. Количество семей, которые смотрят наше телевидение, скоро превысит стотысячный рубеж. Не исключено, что юбилейным абонентом в регионе станет сельский житель", – сообщил директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

Справка: интерактивное ТВ "Ростелекома" – это уникальная цифровая витрина с большим выбором телевизионного и видеоконтента. Ключевые преимущества услуги – сервисы "Управление просмотром" (архив передач, пауза, перемотка, запись программ), "Мультискрин" (возможность смотреть ТВ с нескольких экранов), "Родительский контроль", "Караоке" и ряд других. В 2016 году интерактивное ТВ "Ростелекома" в Алтайском крае признали "Лучшей услугой года".

*Заявку на участие в акции "Киномания" можно оставить на сайте www.rt.ru, позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или обратиться в ближайший офис "Ростелекома".