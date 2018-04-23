Бийские полицейские в ходе расследования кражи смогли определить, кто из двух товарищей-злоумышленников похитил перстень, а кто сдал чужое имущество в ломбард, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту кражи у жителя Бийска золотого перстня, полицейские в течение суток установили личность гражданина, сдавшего похищенное ювелирное изделие в ломбард, и задержали подозреваемого.

"Но в ходе дальнейшего разбирательства задержанный заявил, что был лишь свидетелем данной кражи, а похищенный перстень сдал в ломбард по просьбе своего знакомого", — отмечается в сообщении ведомства.

Отмечается, что лицо, указанное задержанным гражданином, также уже находится под следствием. Ему предъявлено обвинение по факту кражи, совершенной из одежды потерпевшего с причинением значительного ущерба гражданину.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до сорока тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.