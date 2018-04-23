Член Общественной палаты РФ Дмитрий Чугунов в эфире Радио "Комсомольская правда" заявил, что увеличение штрафа за остановку транспорта на трассе сложно реализовать.

"Сложность в том, что непонятно, как собирать эти штрафы в суде и каким образом их начислять. Вероятно, для регистрации подобных нарушений придется внедрять дополнительное оборудование", — сказал Чугунов.

По его мнению, труднее всего "ловить" нарушителей будет на широких участках дорог.

"Чтобы зафиксировать остановку, придется переоборудовать существующие камеры, которые фиксируют превышение скорости", — отметил Чугунов.

Кроме того, потребуется и новое программное обеспечение, отметил член ОП.

Национальный союз защиты прав потребителей просит председателя правительства России Дмитрия Медведева значительно увеличить штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части для уменьшения дорожных пробок.

"В целях снижения количества заторов на дорогах прошу вас значительно увеличить штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств", — написал Медведеву председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.